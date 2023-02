Днес „Аполо 14“ успешно каца на Луната!

„Аполо 14“ е осмата пилотирана мисия на Съединените американски щати от програмата „Аполо“ и третата, която се приземява на Луната.

Мисията е планирана за 1970 г., но е отложена заради разследването, което се опитва да установи защо предходната мисия „Аполо 13“ се проваля.

„Аполо 14“ потегля към земния спътник на 31 януари 1971 г.

На борда са астронавтите Алън Шепърд, Стюарт Руза и Едгар Мичъл. Командирът Шепърд и пилотът на лунния модул Мичъл успешно кацат на лунната повърхност на 5 февруари 1971 г.

Двамата заедно с пилота на командния модул Руза се завръщат на Земята на 9 февруари.

Основните цели на мисията „Аполо 14“ включват:

По време на престоя си на Луната астронавтите от "Аполо 14" събират над 40 килограма скали и почва, които да върнат със себе си обратно на Земята.

Пробите са предназначени да бъдат разпределени между 187 научни екипа в САЩ и още 14 други страни.

