Когато си направиш татуировка "Англия-победител от Евро 2024", а отборът ти загуби

Ф утболен фен, който си е направил татуировка с надпис „Англия-победител от Евро 2024“, заяви, че възнамерява да запази мастилото за постоянно, въпреки поражението на отбора от Испания с 2:1 на финала.

29-годишният Дан Томас от Суиндън, графство Уилтшър, си направи татуировката, включваща изображение на купата "Анри Делоне", на левия крак дни преди финала, но казва, че не възнамерява да я прикрива след загубата.

One English fan, 29-year-old Dan Thomas from Swindon, has already declared the three lions champions ahead of the game as he got a tattoo on his leg of a trophy and the words: “England Euro 2024 Winners.” via @BBCWorld



