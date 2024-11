Как жените екшън звезди са поразявали през вековете

К огато мислите за екшън филми, вероятно по подразбиране си мислите за мъже. Може би ще се сетите за оформената мускулатура на Слай Сталоун в „Кобра“ (1986 г.) или Арнолд Шварценегер в смътно глупави, но безкрайно забавни филми като „Командо“ (1985 г.); също така може да се сетите за балетната, грациозна бойна хореография на Брус Лий или за жестокия Джейсън Стейтъм. По същия начин ролята на каскадьора зад кулисите, въпреки че звездите от всякакъв пол се нуждаят от него, се свързва в популярното въображение с мъжествеността: спомнете си разбитите Астон Мартис на снимачната площадка на многомилионния Джеймс Бонд, легендарния уестърн каскадьор Якима Канут, който се катери под диво движещ се дилижанс, воден от кон, или наситените с тестостерон стрелби като „Джон Уик“, режисиран от бившия каскадьор Чад Стахелски.

Това обаче далеч не е цялата история. В настоящия национален филмов сезон на Британския филмов институт „Изкуството на екшъна“, посветен на историята на екшън киното от най-ранните му дни, можете да видите редица здрави момчета, които ритат с крак. Но както казва кураторът на сезона Тимон Сингх пред Би Би Си: „Мисля, че съществува погрешното схващане, че „екшън филмите“ са предимно за мъже, но жени екшън звезди и каскадьори има от самото начало на киното.“ И „Изкуството на екшъна“ си е поставило за цел да го докаже.

Има емблематични холивудски екшън роли като Кари-Ан Мос в „ Матрицата“ (1999) или Ума Търман в „Убий Бил“: Но има и героини, които сами правят каскадите си, като Пам Гриър, звездата от 70-те години на миналия век, която има черен колан по карате. Или Мишел Йео, малайзийската кралица на красотата, която има опит не в бойните изкуства, а в танците. Нейната работа в хонконгските екшъни от 80-те и 90-те години на миналия век ще помогне да се коригира доминираният от мъже характер на тази филмова сцена.

Ако се поразровим поне малко под мачистката митология на екшън жанра, скоро ще разберем, че екшън героините, каскадьорките и жените майстори на бойните изкуства са навсякъде в историята на киното - и пред, и зад камерата. Както казва Джорджия Мънроу, професионална състезателка по паркур и каскадьорка във филми като „Джурасик свят“ и „ Жената чудо 1984“: „Отдавна сме способни сами да определяме границите си, да поемаме удари и да помагаме при вдигането на оборудване на снимачната площадка.“

Съвременната роля на екшън героя, който е твърдо момиче, също се дължи на появата на силни женски образи десетилетия преди това. Спомнете си за героините с физическа сила и способности - като Елън Рипли на Сигорни Уивър в „ Извънземното“ (1979) и Сара Конър на Линда Хамилтън в „Терминатор 2: Денят на страшния съд“ (1991). Това бяха героини, които показаха, че жените могат да въплъщават както устойчивост, така и сложност, подготвяйки почвата за женската екшън звезда на XXI век. Днес смелостта на супергероини като Скарлет Йохансон в ролята на Черната вдовица и Зоуи Салдана във франчайза „Пазители на галактиката“, както и атлетизмът и грацията на каскадьорки като Зоуи Бел, дължат много на тези пионери.

Но, както отбелязва Мънроу, все още съществуват и двойни стандарти, свързани с това да бъдеш каскадьорка или кралица на екшъна. „Винаги трябва да се доказваме, независимо от нивото ни на опит. Чувстваш натиск да се справиш с нещата от първия път, за да запазиш лицето си и да покажеш, че заслужаваш да си на тази позиция. Ако нещо се обърка, усещането е, че присъдата е много по-строга за нас“, казва тя.

Връзката с Хонконг

Знаков филм в сезона на „Изкуството на екшъна“ е „Да, госпожо“ (1985 г.), в който младата, нова на сцената Мишел Йео е в ролята на партньорка на полицай, който издирва крадци, срещу колежката си Синтия Ротрок. Ротрок, американска световна шампионка по бойни изкуства, която намира по-добър път към славата в популярните хонконгски филми, отколкото в родината си, ще прекара няколко години в снимане на филми там. Ротрок преодолява бариерите като една от първите жени в САЩ, които постигат слава във филмовата индустрия за бойни изкуства, а способността ѝ да изпълнява сложни бойни сцени с грация и сила предизвиква стереотипите - и предефинира ролята на жените в екшън киното. В допълнение към работата си в киното, Ротрок се застъпва за обучението по бойни изкуства, преподавайки и вдъхновявайки много начинаещи майстори на бойните изкуства по целия свят. Нейната отдаденост на занаята и приносът ѝ към жанра ѝ спечелват верни фенове.

Междувременно Йео в „ Всичко наведнъж“ (2022 г. ) смесва динамичен екшън с комедия и емоционална семейна драма и ѝ носи дългоочаквания Оскар. И все пак тя винаги е била забележителна екранна изпълнителка, а по-ранните ѝ хонконгски творби - включително сюрреалистичният свръхестествен филм „Героично трио“ и невероятното ѝ превъплъщение срещу Джеки Чан в „Полицейска история 3“ - доказват, че не е необходимо да си професионално обучен като боец, за да станеш яка кралица на екшъна. През годините, когато е изпълнявала много от каскадите си сама, Йео е трябвало да преодолее същите тежки травми, каквито може да получи и един неизвестен каскадьор. „Каскадата, която имаше най-лошо въздействие [за мен], беше в „Каскадьорката“ (1996 г.). Играех каскадьорка и се приземих напълно погрешно, падайки с нос в зоната за кацане“, казва тя в интервю през 2019 г. „Сгънах се и чух как гърбът ми се счупи! Психологически и физически тази травма ми отне най-дълго време, за да се възстановя от нея.“

„Участието във филма за Бонд „Утре никога не умира“ (1998) и последвалият го „Прилепнал тигър, скрит дракон“ (2000) донесоха на Мишел Йео огромно международно признание. Но по-ранните ѝ филми като „Да, госпожо!“, „Кралски воини“ и разбира се „Полицейска история 3: Суперкоп“ са чудесно въведение в нейния каталог за публиката, която може да познава работата ѝ само от холивудски филми като „Луди богати азиатци“ или „Всичко наведнъж", казва Сингх.

„Азиатското кино оказа огромно влияние върху глобалното възприемане на екшъните, ръководени от жени. Хората може би първо се сещат за Ума Търман в „Убий Бил“, когато мислят за женски екшън звезди, но такива като Мейко Каджи в „Лейди Снежна кръв“ (1973) и Анджела Мао в „Лейди Вихър“ (1972) са ясни вдъхновения за Тарантино в неговата сага за отмъщението“, добавя Сингх.

Няколко кина в Обединеното кралство вече показват филми за „момичета с оръжия“ - поджанр на хонконгските екшъни с женска и огнева мощ, чието начало е поставено от „Да, госпожо“ - като част от сезона на „Изкуството на екшъна“, включително кино „Бродуей“ в Нотингам и „ Уотърсхед“ в Бристол. Програмата на последното от тях дори е курирана от самата създателка на екшън филми - Нида Манзур, режисьор на нашумелия миналогодишен хибрид екшън-комедия-кунг-фу „Вежливо общество“. Нейната поредица от филми, озаглавена „Момичетата просто искат да имат оръжия“, се прожектира в Watershed през целия месец ноември.

Що се отнася до самата Манзур, тя е представител на следващото поколение режисьори, вдъхновени от смелостта и атлетизма на тези преди нея. В крайна сметка „Вежливо общество“ е филм за момиче, което иска да стане каскадьорка, когато порасне, и боготвори звездата на британските гладиатори от 80-те години Юнис Хътхарт. Хътхарт става дубльорка на Анджелина Джоли и един от най-големите координатори на каскади в Обединеното кралство, наблюдавайки много от каскадите за големите филми на Marvel; нейният глас се появява в „Вежливо общество“ като окуражаваща сила за героинята, показвайки колко ключово е наследството от миналото за каскадьорките и кралиците на екшъна в бъдеще.

Пионерите на серийните кралици

Случаен наблюдател може да предположи, че екшън кралиците са сравнително скорошно - или поне постфеминистко - явление. И е вярно, че със сигурност е имало изобилие от тях в определени епохи, дори ако представянето на женската сила, ловкост или мощ е било с недостатъци. Например, екшън мацките с момичешка сила от 90-те и началото на 90-те години на миналия век бяха в плен на мъжкия поглед, както и способни да ритат задници: Мила Йовович във филмите за „Resident Evil“ или Джоли като Лара Крофт, например. Но смелите и борбени жени, които водят екшън или трилър филми, не са нещо ново и не са се появили през последните десетилетия, както посочва Тимон Сингх, цитирайки „такива като Хелън Гибсън, Мери Фулър или Пърл Уайт - звездата от хитовия сериал „Опасностите на Полин“.

"Колкото повече светлина се хвърля върху това, на което са способни тези действащи жени, толкова повече се разпространява този потенциал", Джорджия Мънроу.

През 10-те години на миналия век „серийните“ филми - епизодични късометражни филми, които не приличат на телевизионните сериали, излъчвани в киното - са били в разгара си. Сред най-известните от тях са „Опасностите на Полин“ (1914 г.) с участието на Пърл Уайт, наричана „безподобното, безстрашно момиче“, чието желание да се изправи пред смъртта включва преследване с висока скорост, скачане от скали и изобщо доказване, че е също толкова издръжлива, колкото и мъжете по онова време. Каскадьорите от епохата на мълчанието не са били известни с това, че са се съобразявали със здравето и безопасността. Но докато дръзките неми мъже комици като Бъстър Кийтън (чийто прякор идва от способността му да поглъща наранявания от шамари) често са възхвалявани от каскадьорите днес, по-малко от тях обсъждат жените пионери на ранните филми. Към Пърл Уайт в редиците на така наречените „кралици на сериалите“ се присъединяват няколко други, които са били също толкова дръзки, като Хелън Гибсън, в чиито 119 епизода „Опасностите на Хелън“ (1914-17 г.) тя попада в истински горящи вагони и се сблъсква с дискриминацията на мъжете около нея по истински протофеминистки начин.

В епохата, когато жените все още се борят за избирателни права, има жени смелчаци и артисти, готови да заложат живота си на карта, за да ни развълнуват. Заслужава да се отбележи фактът, че те също така са се противопоставяли на нормите на очакваното „женско“ поведение - не са искали да седят отстрани, когато са можели да седнат зад волана на препускащ автомобил или да паднат от голяма височина. Те доказаха женската сила и издръжливост в бизнес, в който красотата обикновено е най-важното и най-важното.

Както посочва Мънроу, дори и днес понякога ѝ се налага да „изпълнява каскади в дрехи, които невинаги са реалистични или под които е възможно да се поставят защитни подложки. Ето един супергерой или лош убиец, облечен в дрехи, които едва покриват тялото му, и с високи токчета“, казва тя. „Понякога сексапилът се поставя на първо място пред необходимостта“. Но тя е развълнувана за бъдещето, посочвайки „Кралят на жените“ (2022 г.) като скорошен филм, в който на преден план са представени силни, способни цветнокожи жени и който използва техния атлетизъм по забележителен начин. Извеждането на тези жени екшън звезди на екрана - и подчертаването на рода, от който те са част - е така необходимата корекция на идеята, че екшън филмите са мъжка област; да видите един ритник с кръглата ръка на Синтия Ротрок със сигурност ще разсее тази представа. Както казва Мънроу: „Важно е да отбелязваме каскадьорките и екшън героините, защото филмите и телевизията са неразделна част от това, което формира гледната точка на хората. Колкото повече светлина се хвърля върху това, на което са способни тези жени, толкова повече се разпространява този потенциал. Тогава той става реалност за други жени и момичета по света.“

Сезонът „Изкуството на действието“ продължава в BFI Southbank, в Обединеното кралство и в BFI player през ноември и декември 2024 г.

