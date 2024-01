Когато Армстронг за първи път стъпил на Луната, той трябвало да си подремне

Н а 20 юли 1969 г. Нийл Армстронг излязъл от лунния модул Eagle на Apollo 11 и изнесъл една от най-емблематичните речи на XX-ти век. Ако той и Бъз Олдрин се бяха придържали към първоначалния график, в онзи момент той щял да казва нещо от рода на „шшшш ззз хук хук цзззз“, а не „Това е една малка стъпка за човека, но огромен скок за човечеството“.

On this day in 1969, the crew of NASA’s Apollo 11 made the first human landing on the moon, and Neil Armstrong and Buzz Aldrin became the first humans to walk there. The New York Times dedicated the entire front page of the next day’s paper to this moment. https://t.co/bPre2t3tRN pic.twitter.com/LxmHc8qufr