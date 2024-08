Кое е първото животно на Земята?

Д нес Земята е дом на животни с всякакви форми и размери, от почти микроскопични същества като тардигради до дълги 25-метрови сини китове. Тези организми са възникнали и еволюирали в продължение на милиони години еволюция. Но кое е първото животно на планетата?

Отговорът на този въпрос е силно обсъждан от учените. Десетки различни изследвания, използващи всичко - от еволюцията на хромозомите с течение на времето до древни вкаменелости, са го свели до два кандидата: гъби и желета от гребени.

Някои от най-добрите информации идват от вкаменелости, датиращи от камбрийския период, започнал преди около 541 милиона години. През това време Земята претърпя изблик на нови видове по време на камбрийската експлозия: само за 10 милиона години внезапно се появиха стотици хиляди животински видове. Почти всеки тип план на животинско тяло, който съществува днес, е еволюирал по време на камбрийската експлозия, включително ранните членестоноги, мекотели и дори хордови, които по-късно дават началото на гръбначните животни. Отлично запазени екземпляри от скална формация, известна като Burgess Shale в Британска Колумбия, ни дават прозорец към това как са изглеждали тези ранни животни.

