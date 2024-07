Кое е най-силното животно в света?

М озъкът може и да е тайната на успеха на човечеството като вид, но в животинския свят няма нищо по-секси от грубата сила. В много случаи само най-мощните екземпляри имат шанс да се чифтосат, което прави мускулите основна характеристика. Но кои същества са по-силни от пословичния вол?

Най-големият от зверовете

От лъвове до бели мечки - има много животни, които се славят с огромна сила и мощ, въпреки че е трудно да се прецени колко точно може да порасне даден екземпляр. Съобщава се например, че гризлитата може би имат повече сила от арктическите си братовчеди, но никой не знае със сигурност колко тежест могат да преместят двата вида.

В серия от експерименти за документален филм на National Geographic изследователите откриват, че мечка гризли може да хвърли 315-килограмов контейнер за боклук "като плажна топка", и изчисляват, че средностатистическият възрастен човек има силата на между 2,5 и пет човека. Въпреки това, по собствените им признания, учените никога не са виждали мечка в действие, когато е била ядосана, но все пак те подозират, че когато е достатъчно раздразнено, животното вероятно може да упражни значително по-голяма сила от тази.

В същото време се смята, че среброгърбите горили са по-силни от всички мечки на планетата. Благодарение на невероятно мощните си ръце, които използват за ходене, катерене и люлеене, човекоподобните маймуни са в състояние да вдигнат 800 килограма.

