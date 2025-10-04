Коалиции, скрити моменти и негативни коментари - откровенията на д-р Петров от „Игри на волята“ (ВИДЕО)

Какво е да си личната охрана на Мартин Николов - Елвиса? Говори Димитър от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Н овият епизод на „След игрите“ идва с един от най-коментираните участници досега - доктор Георги Петров. Неврохирургът от племето на Лечителите споделя какво стои зад прозвището „Доктора“, защо вярва, че част от играта му е останала скрита от зрителите и как едно решение с варела не спира да го преследва и в сънищата му.

В откровен разговор с водещата Ваня Запрянова Георги говори за очакваните коалиции, играта на жените още от първите минути, изненадата от хода на Иван и отношенията си с останалите Лечители. Ще чуете защо твърди, че не е манипулирал Моника, как приема критиките онлайн и какво е да си фен на негативните коментари.

Извън играта Георги разкрива и другата си страна - защо е избрал медицината пред програмирането, какви са били най-тежките операции в кариерата му и дали наистина душата тежи 21 грама. Говори за страстта си към редките и класически ретро автомобили, за причините, поради които смята, че днес хората се развеждат по-често и дори отговаря на въпроса дали може да се присади мозък.

