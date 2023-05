Клои Кардашиян със скандална тениска с лика на Ким (СНИМКИ)

Р иалити звездата Клои Кардашият публикува снимки в Instagram, с които се надсмива на сестра си Ким Кардашиян с нова тениска.

Клои позира, облечена в скъсани дънки и тениска с надпис „Вдигни си задника и работи“, докато държи в ръцете си деветмесечния си син Тейтъм Томпсън.

„С най-добрия ми глас на Ким К!“ тя написа снимките, тагвайки по-голямата си сестра.

Въпреки че 42-годишната Ким все още не е коментирала снимките, тя хареса фотосите, очевидно одобрявайки посланието на Клои.

