Мама във форма: Клои Кардашиян тренира с 8-месечния си син (СНИМКИ)

К лои Кардашиян намери нов приятел за тренировки в лицето на 8-месечния си син, чието име все още не е разкрила.

„Толкова съм уморена“, призна 38-годишната риалити звезда чрез социалните медии, като показа на феновете си и малка част от своята тренировка.

Khloe Kardashian gives rare glimpse of her baby son after taking him along for a workout https://t.co/z33CN2DQgn pic.twitter.com/cHaZDK1sq6