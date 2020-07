Клои Кардашиян обиди известен дизайнер

С естрите от клана Кардашиян-Дженър често попадат под обстрела на критиците. Този път поводът да бъдат критикувани е общияj им моден бизнес, чрез който продават дизайнерските си дрехи и аксесоари, които вече са носили.

Клои Кардашиян обиди британския дизайнер Кристиан Коуън, след като качи снимка на рокля, която продава в сайта на Кардашиян-Дженър. Оказва се, че Коуън е дал временно роклята на Клои, а в момента тя я продава за $1300.

„Защо тази мостра за ревюто ми, която ти дадох временно, се предлага за продан? Изпратили сме ти три имейла, но все още не сме получили обяснение“, пише Коуън в Инстаграм.

