Учени: До 70% от калифорнийските плажове могат да изчезнат до края на века

К алифорния е известна със златистите си пясъци и безкрайните си вълни, но голяма част от известните брегове на щата може да изчезнат в близкото бъдеще.

Според ново проучване между 25 и 70% от калифорнийските плажове могат да бъдат "отмити", оставяйки след себе си само скали и крайбрежна инфраструктура, съобщава The Guardian.

Хавайските плажове изчезват

Up to 70% of California beaches could disappear by end of the century https://t.co/ktldI6KsuB