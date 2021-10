Учени: Глобалното затопляне поболява хората

З дравните проблеми в глобален мащаб, свързвани с климатичните промени, се увеличават и задълбочават, сочат данните от два доклада, цитирани от "Асошиейтед прес".

Климатичен апокалипсис: Ценни екосистеми са застрашени от изчезване

Те са изготвени по поръчка на медицинското списание The Lancet и проследяват 44 глобални здравни показателя, свързани с климатичните промени, включително предизвикани от горещини смъртни случаи, инфекциозни болести и глад. Всички те стават по-плашещи, казва биохимикът Марина Романело, която работи по проекта.

The impact of climate change on health is getting worse & it is exacerbating existing health & social inequities. The 2021 Lancet Countdown Report gives a code red for the health of people in every region of the world.

Read the full report https://t.co/v9H5XZpNpB #LancetClimate21 pic.twitter.com/iwmCWN3G8A