Как превръщаме горите в източник на вредни емисии

Ч овешката дейност и климатичните промени превръщат горите в източник на вредни газове. Десет от най-защитените гори в света вече са сред нетните източници на въглерод, съобщава "Би Би Си".

