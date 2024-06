Класически шик от 50-те: Новата колекция на Dolce & Gabbana отдава почит на занаятчийството

Д изайнерите Доменико Долче и Стефано Габана предложиха рафинирана елегантност без излишни украшения в колекцията за пролетта на 2025 г. на Седмицата на модата в Милано, като се завърнаха към класическия шик на 50-те години на миналия век, оживен от няколко щриха фантазия, съобщи АФП.

Материите в колекцията са благородни, като се набляга на лена и ръчната изработка. Силуетите са плавни, а кройките - изчистени. Мъжът на "Долче и Габана" носи панталони с широки басти, но пристегнати в кръста, ризи с шал яки и сака със средно дълги ръкави реглан.

ITALIAN BEAUTY



The new #DGSS25 Men’s Collection embodies "Italianità".



Rewatch the show at https://t.co/tClZuzSCSL pic.twitter.com/p7mpu3A1s4 — Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) June 15, 2024

В допълнение към черното - любим цвят, който напомня за родната Сицилия на Доменико Долче край Палермо, в палитрата на "Долче и Габана" има бяло, бордо, зелено, пясъчно и кафяво.

Райетата са повсеместни, отразявайки естетиката на 50-те години на миналия век - златната ера на италианското кино, белязана от елегантна мода.

Малки отклонения от класиката са леко прозрачни ризи, червени мъниста, бродирани върху бели сака, и панталони с мотиви на цветя.

Блестящите обеци и причудливите златни висулки са забранени, но каскетът и чантите все още са сред задължителните аксесоари на D&G.

Новата колекция, която е изработена ръчно, отдава почит на италианското занаятчийство, вдъхновило дизайнерите. На него е посветена и изложба в Милано, озаглавена "От сърцето към ръцете: Долче и Габана".

Изложба, която ще продължи до 31 юли, представя творения на Dolce & Gabbana и тяхното майсторство - от кристалната рокля, блестяща в стая с огледала, до контрастните цветове на сицилианската керамика.

