Китайски учени откриха малко вода на Луната

К итайски учени регистрираха сигнали за вода в изследванията на място на апарата "Чанъе-5" на Луната, но тя е малко и според данните естественият ни спътник е доста сух, съобщи Синхуа.

Изследването показа, че лунният грунт на площадката за кацане съдържа по-малко от 120 ppm вода или 120 грама вода на тон.

Това е много по-малко, отколкото на Земята.

[2022 BREAKING] First evidence of onsite water on the Moon detected by the Chang’E-5 lander. Research paper published on Science Advances: https://t.co/Y8x1MbUPVD pic.twitter.com/gPWcIYUigi

Лека пореста скала съдържа 180 ppm. Влагата се дължи предимно на слънчевия вятър, който пренася изграждащия водата водород. Допълнителни 60 части на милион в скалите може да произлизат от вътрешността на Луната.

Резултатите от изследването са публикувани в сп. "Сайънс адвансис".

Космическият апарат "Чанъе-5" беше изстрелян през ноември 2020 г. На 18 декември същата година възвръщаемата капсула се спусна на територията на Вътрешна Монголия и достави на Земята 1731 грама проби.

