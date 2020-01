Китаец се опита да изнесе 200 живи скорпиона от Шри Ланка

Т ози понеделник китайски турист се опитва изнесе нелегално 200 живи скорпиона извън границите на Шри Ланка.

30-годишният мъж е трябвало да лети за южнокитайския град Гуанджоу от летището в Коломбо, когато местните власти откриват скорпионите в чекирания му багаж, предава CNN.

На снимките, предоставени от летищните митнически служби, се виждат поне седем пластмасови кутии, чрез които мъжът се е надявал да пренесе животните.

„Тези скорпиони са събрани от различни части на Шри Ланка”, казва говорителят на летищните митнически служби Сунил Джаяратна пред CNN.

Местните власти арестуват китайския турист за кратко, след което го освобождават срещу парична гаранция от 552 щатски долара.

