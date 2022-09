Брендън Фрейзър се разплака след 6-минутни овации във Венеция

Б рендън Фрейзър се завръща в светлината на прожекторите по феноменален начин. Съдейки по посрещането на актьора на филмовия фестивал във Венеция, славата на Фрейзър рязко се връща към нивата си от 90-те години, пише etonline.

Премиерата на новия филм на Фрейзър "The Whale" ("Китът")

изправи публиката във Венеция на крака с аплодисменти, продължили 6 минути.

Този жест доведе 53-годишния актьор до сълзи.

Във видеоклипове, споделени в социалните мрежи, се вижда как актьорът аплодира своите колеги седнал, преди Дарън Аронофски (режисьорът на филма) да го насърчи да стане и да приеме похвалата на публиката.

The standing ovation for #TheWhale was so enthusiastic, Brendan Fraser tried to leave the theater but the crowd’s applause made him stay. #Venezia79 pic.twitter.com/ZZ0vbFX7Rl

"Овациите за "Китът" бяха толкова големи, че Брендън Фрейзър се опита да напусне мястото, но аплодисментите на публиката го накараха да остане", написа в Twitter главният редактор на Variety.

Неговият колега от "Мумията се завръща" Дуейн Джонсън коментира кадрите на овациите:

"Човече, това ме прави толкова щастлив да видя тези красиви овации за Брендън. Той ме подкрепи да вляза в неговия франчайз "Мумията се завръща" за първата ми роля, която изстреля на върна холивудската ми кариера", туитира Джонсън. "Поздравления за целия ти успех, братко, и поздравления за моя приятел Дарън Аронофски".

Man this makes me so happy to see this beautiful ovation for Brendan. He supported me coming into his Mummy Returns franchise for my first ever role, which kicked off my Hollywood career. Rooting for all your success brother and congrats to my bud Darren Aronofsky. #TheWhale 👏🏾 https://t.co/SNBLPHHmEZ