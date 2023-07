Ким Кардашиян с диамантена верижка на корема си за 3 млн. долара (СНИМКИ)

Ф ойерверките не бяха единственото, което блестеше ярко на бялото парти на Майкъл Рубин по случай 4 юли.

Ким Кардашиян пристигна на звездното парти с диамантена верижка със спиращ дъха 17-каратов камък с формата на круша, което тя оформи като верижка за корем.

Kim Kardashian wore a 17-carat diamond belly chain to Michael Rubin’s white party https://t.co/EEhwDWaRjJ pic.twitter.com/Wc5YPSRH7Q

Основателката на Skims вече носи същия модел на галавечерята Time 100 през април, макар че първия път я сложи около врата си.

Според бижутер бижуто първоначално е било предназначено за носене по различни начини и Кардашиян се е възползвала от гъвкавостта му, за да подчертае малката си талия на партито в Хемптън.

Главният изпълнителен директор на The Diamond Pro Майк Фрид казва, че многофункционалното бижу вероятно струва около 1,3 млн. долара.

"Всеки диамант над 15 карата, особено крушовиден като този на Ким, е изключително рядък", казва той.

Бижутерката Оливия Ландау предлага още по-голяма оценка на "епичното" украшение, като казва, че то "може да варира от 2 до 3 милиона долара, в зависимост от качеството".

Kim Kardashian stuns in $2 MILLION worth of diamond jewelry at Michael Rubin's party https://t.co/X5lLm9o1kH#KimKardashian #MichaelRubin #Rihanna #Riri #Kourtney #Cardi #KekePalmer #Ciara pic.twitter.com/FYh1jIipSg