Кевин не е виновен: Съдът отхвърли обвиненията в секс тормоз на мъж (ВИДЕО)

С ъдебното жури по граждански процес в Ню Йорк срещу Кевин Спейси отхвърли обвиненията на актьор срещу него в сексуални посегателства, съобщиха Франс прес и ДПА, предадено от БТА.

Антъни Рап твърди, че Спейси се е опитал да го съблазни на парти в Манхатън преди 36 години, и поиска 40 милиона долара за нанесени вреди. По онова време Рап е бил на 14 години, а бъдещата холивудска звезда - на 26.

