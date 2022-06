Кевин Спейси отрече в съда обвиненията в сексуално посегателство

Х оливудският актьор Кевин Спейси отрече "категорично" твърденията, че е извършил сексуално посегателство срещу трима мъже. Американската звезда се яви днес в лондонски съд, за да му бъдат повдигнати обвинения.

Заместник-главният магистрат Тан Икрам го освободи под гаранция до следващото изслушване, насрочено за 9:30 ч. (08:30 ч. по Гринуич) на 14 юли в съда в Южен Лондон.

62-годишният Спейси излезе усмихнат от сградата на съда, но не направи никакъв коментар пред тълпата от чакащи репортери, фотографи и телевизионни камери.

BREAKING: Actor Kevin Spacey has been granted unconditional bail after appearing at Westminster Magistrates' Court where he did not enter pleas to four charges of sexual assault.



Spacey will next appearance at Southwark Crown Court on 14 Julyhttps://t.co/iiipN735zc



📺 Sky 501 pic.twitter.com/bKwDHeJwSV