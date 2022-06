Отхвърлиха опитите на Кевин Спейси да отклони делото за сексуално посегателство

Ф едерален съдия в САЩ не позволи на актьора Кевин Спейси да отхвърли граждански иск от страна на актьора Антъни Рап, който обвинява носителя на "Оскар", че му е посегнал сексуално на парти през 1986 г, когато Рап бил 14-годишен, съобщи Ройтерс.

Съдия Луис Каплан от Манхатън прецени, че съществува основателен спор по въпроса дали Кевин Спейси насилствено е докосвал "интимните части" на Рап, за да удовлетвори сексуалното си желание. Съдията каза, че Рап, който сега е на 50 години и иска компенсация и наказателни мерки срещу Спейси, може да претендира за телесна повреда и преднамерено причиняване на емоционален дистрес.

