Кейт Уинслет влиза в ролята на Ружа Игнатова

Н осителката на "Оскар" Кейт Уинслет ще играе във филм за българката Ружа Игнатова, която стои зад измамата с криптовалута OneCoin.

Заглавието на филма ще носи името "Fake" ("Фалшив"), разкрива източник, запознат с проекта, съобщава thewrap

Българка част от пирамида за измами с виртуална валута

Скот Бърнс ще е сценарист и режисьор на филма, както и продуцент заедно с Дженифър Тод.

Актрисата Кейт Уинслет също ще бъде продуцент на филма, съобщава deadline.

