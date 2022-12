Кейт Уинслет: Жените след 40 са много по-секси

В последното време много известни дами говорят за остаряването и двойните стандарти.

Обществото се променя и е съвсем естествено възприятията за възрастта да бъдат преразгледани.

Kate Winslet wants women in their 40s to embrace their inner sexy and beauty.



The actress served as a guest BBC's Woman's Hour podcast, and opened up about how she's celebrating her beauty at 47 and wants other women to do the same.https://t.co/b2vWAuZdcM pic.twitter.com/jMSt1uxPjD