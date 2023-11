Кейт Мидълтън блести в изумруденозелена рокля за 75-ия рожден ден на крал Чарлз III

О т вечерни рокли до силни костюми , тази принцеса винаги блести.

Кейт Мидълтън изглеждаше готова за парти в зелена рокля с пайети, когато беше забелязана да напуска 75-ия рожден ден на крал Чарлз III във вторник вечерта, като принцесата се прибираше вкъщи, след като вдигна тост за своя тъст в Кларънс Хаус.

Kate Middleton sparkles in four-figure emerald green dress for King Charles III’s 75th birthday party https://t.co/9fdmhOtzGw pic.twitter.com/DGBejWE0Qh

41-годишната принцеса на Уелс изглеждаше елегантна в блестяща рокля с дълги ръкави, докато напускаше резиденцията на краля в Лондон със съпруга си принц Уилям около полунощ.

Въпреки че партито със сигурност имаше официален дрескод, това не беше събитие, което изискваше тиара, и принцесата носеше косата си в семпъл прав стил.

Що се отнася до 41-годишния принц Уилям, той носеше тъмен костюм и бяла риза, докато караше жена си вкъщи от тържеството.

Prince William and Princess Kate Middleton partied the night away while celebrating King Charles III's birthday. https://t.co/3Arbh1HQLt