Пътуването на Кание Уест до Москва: Какво знаем

Р апърът Кание Уест, известен като Йе, е кацнал в Москва, което предизвика множество спекулации и възмущение относно целта на посещението му.

(Във видеото си припомнете един от запомнящите се моменти на рапъра: Кание Уест и приятелката му отново шокираха с външен вид)

Присъствието на изпълнителя в руската столица идва в момент, когато повечето западни знаменитости избягват страната заради продължаващата инвазия в Украйна.

Това посещение в Москва следва поредица от международни изяви на Уест. По-рано през юни той беше в Япония, където се появи неочаквано на събитие по професионална борба, на което американският моден дизайнер Александър Уанг си партнираше с Tokyo Joshi Pro-Wrestling за провеждането на "Уангмания".

След пътуването си до Япония Уест беше забелязан в Париж. В сряда, 19 юни, той беше забелязан в горещата точка на знаменитостите Gigi Paris заедно със съпругата си Бианка Ченсори. 29-годишната Ченсори влезе в заглавията на вестниците с нова дръзка визия по време на разходката им във френската столица.

Фен акаунтът @theyeezymafia в X, преди това Twitter, публикува снимки и видео от разходката в Париж.

Ye and Bianca in Paris tonight 🇫🇷 pic.twitter.com/70S9IXAg0i

За пристигането на Уест в Москва първи съобщиха руски медии, които твърдят, че са забелязали рапъра в метрото на Москва. Основната причина за посещението му изглежда е свързана с празнуването на рождения ден на руския дизайнер Гоша Рубчински, когото Уест назначи за нов творчески директор на своята марка Yeezy през декември 2023 г.

Руският продуцент Яна Рудковская потвърди присъствието на Уест, като заяви:

"Кание Уест вече е в Москва! Това е супер новина! Остава в самото сърце на столицата!" Съобщението ѝ подхрани слуховете за евентуално изпълнение на Уест на стадион "Лужники", въпреки че служители на стадиона отрекоха всякакви непосредствени планове за концерт.

Съобщенията сочат, че Уест е отседнал в хотел "Четири сезона" в Москва, като се твърди, че е заел президентския апартамент на зашеметяващата цена от 10 150 паунда (12 848 долара) на нощ. Акаунт на фен (@yefanatics) в X, бившия Twitter, публикува видеоклип на поддръжници, които чакат изпълнителя.

Ye Kanye West's Russian fans are waiting at their hotel in Moscow. pic.twitter.com/6ggXcIziIq