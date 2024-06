Бианка Ченсори прикова погледите в Париж, боядиса се в розово (ВИДЕО)

Б ианка Ченсори излезе в Париж, заедно със съпруга си Кание Уест, демонстрирайки къдрава розова коса, á la Ким Кардашиян.

Ченсори боядиса някои от кичурите в по-тъмен нюанс и ги оформи, леко покривайки лицето си.

Ярките ѝ кичури се открояваха в контраст с неутралното ѝ облекло, което се състоеше от прозрачно боди и подходящи високи чорапи.

Както обикновено, Бианка остави малко на въображението в прозрачното трико, което се отличаваше с нисък гръб и едва покриваше задната ѝ част.

Kanye West and his wife Bianca Censori seen in Paris 🇫🇷 pic.twitter.com/Z67hGl6nur