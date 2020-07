Кание Уест се извини на Ким Кардашиян

А мериканският рапър Кание Уест се извини на съпругата си Ким Кардашиян на страницата си в Туитър за това, че е изложил личните им проблеми пред обществеността.

В своя пост Уест признава, че е наранил съпругата си и й благодари, че винаги е до него.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.