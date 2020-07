Рапърът Кание Уест обяви, че ще се кандидатира за президент на САЩ

Р апърът Кание Уест обяви в "Туитър", че ще се кандидатира за президент на САЩ на предстоящите избори.

"Трябва да изпълним обещанието за Америка, като вярваме в Бог, обединим визията си и изградим бъдещето си. Кандидатирам се за президент на Съединените щати", написа той в Деня на независимостта.

Съпругата му Ким Кардашиян и предприемачът Илон Мъск го подкрепиха, но все още не е ясно дали наистина Уест ще влезе в надпреварата, пише Би Би Си.

You have my full support!

Това не е първият път, в който Уест заявява, че ще се кандидатира за Белия дом. На наградите на MTV през 2015 г. той каза, че е решил да се кандидатира за президент през 2020 година. По-късно обаче направи ново заявление, че ще участва в изборите през 2024 г.

През 2018 г. Уест, който бе един от малкото известни артисти, които открито подкрепиха Доналд Тръмп, обяви, че се дистанцира от политиката, след като се появи на среща в Белия дом с шапка с надпис "Да направим Америка отново велика".

След посещението в Белия дом той каза, че е бил използван, за да разпространи послания, в които не вярва.

