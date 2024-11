Камила Кабейо се оттегля от интернет, иска да живее за момента

К амила Кабейо се оттегля за малко от социалните мрежи.

Рано сутринта в четвъртък, 14 ноември, Кабейо сподели селфи в Инстаграм и обяви, че си взима почивка от интернет.

(Във видеото може да научите повече за: Камила Кабейо отговори на критиките за теглото си)

„Един писател трябва да има истории, които живее в момента. Правя си малки сладки почивки в интернет“, написа 27-годишната изпълнителка на „Bam Bam“.

Съобщението идва ден, след като Кабейо изпълни микс от песните си „Never Be the Same“, „Shameless“, „Señorita“, „Havana“ и „I Luv It“ на шоуто на Elie Saab в Рияд, Саудитска Арабия, в което участваха и Дженифър Лопес и Селин Дион.

В миналото възпитаничката на Fifth Harmony е говорила, че има нужда от време за себе си. През август тя публикува в Инстаграм, за да информира феновете си, че „напоследък преживява това“.

„Понякога ми се струва, че навсякъде, където погледна, в мен и около мен, има душевна болка. Опитвам се да направя всичко възможно, за да се появя за приятелите си, за феновете си и за хората, които се появяват за мен, но е трудно да се налива от това, което изглежда като празна чаша“, написа тогава Кабейо.

„Ако съм част от живота ти и понякога изчезвам, вероятно това е причината. Така че, докато дойда за бинтове и топъл мед и шевове за тази глава и сърце“, добави тя.

След това Кабело написа: „Знаете, че ще се върна от пътуванията си до ада по-секси, по-забавна и по-умна“, преди да хвърли емотикон с намигване и да предостави на феновете някои „полеви бележки“.

„27 е разхвърляно, позлатено“, завърши тя.

'I have friends that come up to me that have well intentions, but they'll say, "man, I hate the shit people say about you on the Internet." I'm just feeling it lately, it's fucking hard. I ask myself, "how worth it is this?" It feels like this is too much.' - Camila Cabello❤️‍🩹 pic.twitter.com/NUq3ppvGaw