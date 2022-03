Ед Шийрън, Камила Кабейо и други звезди пяха за Украйна

Е д Шийран и Камила Кабейо бяха сред звездите, които излязоха снощи на сцената на концерт за набиране на средства за хуманитарна помощ за Украйна, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

#ConcertForUkraine 💙💛💙💛 donate to @decappeal ’s #Ukraine appeal at https://t.co/KCRRGGPatK to help those in need! @edsheeran pic.twitter.com/vB6nBOZUkB

Двучасовият спектакъл "Концерт за Украйна"

в Бирмингам бе излъчен по телевизията и в него взе участие украинската певица Джамала, която спечели песенния конкурс Евровизия през 2016 г.

"Това е толкова важна кауза. За мен е чест да бъда тук",

заяви Шийран на сцената. "Всички се молим тази вечер за мир и сигурност за народа на Украйна", каза Кабейо.

Make sure you catch the live stream of @decappeal’s #ConcertForUkraine starting in 30 minutes. Tune in right here: https://t.co/Dkq3TKrylF