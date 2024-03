"Калмар вампир от ада": Палеонтолози откриха нещо невероятно

П алеонтолози са открили неизвестен досега вид калмари вампири, живели преди около 183 милиона години. Резултатите от изследването са публикувани в Swiss Journal of Palaeontology.

"Наистина вълнуващият аспект е, че животното е фосилизирано с плячка в устата си, като по този начин представлява изключително рядък случай на фосилизирано взаимодействие хищник-плячка, замразено във времето", споделя пред "Нюзуик" авторът на изследването Бен Тюи от Люксембургския национален природонаучен музей.

This is Vampyroteuthis infernalis, the Vampire Squid from Hell. It is not a vampire, nor a squid! It has its own order since it shares characteristics with squids and octopuses. It's not from hell, either! It lives in the ocean's mesopelagic zone. So cute! 😍

