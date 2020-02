Какво всъщност е аутизмът?

К акво всъщност е аутизмът?

Айнщайн най-вероятно е страдал от него, както и Чарлз Дарвин и Леонардо да Винчи.

Аутизмът често засяга интелигентните хора. Той може да се определи като проблем в развитието на нервната система.

Хората с тази диагноза обикновено изпитват затруднения в комуникацията с други хора.

Те често фокусират вниманието си върху числа, определени букви или предмети.

Смята се, че аутизмът е нелечимо състояние.

С редовни упражнения обаче човек с аутизъм би могъл да придобие способността да комуникира и да се социализира по-лесно.

