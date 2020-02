Защо делфините плуват по различен начин от акулите?

А кулите, както и много други риби, притежават задна перка, разположена вертикално.

Те са еволюирали по такъв начин, позволяващ единствено странично движение.

От ляво надясно.

Китовете и делфините се движат по друг начин.

Те са еволюирали от сухоземни бозайници с четири крайника, чийто гръбначен стълб се движи нагоре и надолу, докато тичат например.

В процеса на своята еволюция задните крайници и опашката на китовете изчезва и е заместена от задна хоризонтална перка.

Хората също плуват по подобие на китовете и делфините.

Когато използваме плавници например, движим краката си нагоре и надолу.

Още любопитна информация по темата ще разберете във видеото горе, както и още интересни статии - в канала на DW - Now you know.

По темата Защо в открития космос всичко е черно?

Защо теглото ни се променя спрямо локацията?

Как Луната влияе върху климата на Земята?

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.