От къде е дошла водата на Земята?

С иньото кълбо, което ние наричаме Земя, се е формирало след сгъстяването на облак от звезден газ и прах.

В атмосферата имало вода, Но слънчевите ветрове я изхвърлили в космоса.

След време хладни небесни тела се блъскали в наскоро образувалата се планета,носейки със себе си вода. Но от къде са дошли тези тела?

Учените смятат, че голяма част от водата на Земята произхожда от астероидния пояс, намиращ се между Марс и Юпитер.

Според друга теория водата на Земята се е била донесена от комети, формиращи се във външните слоеве на Слънчевата система.

