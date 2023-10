Като гмуркане във фризер: Какво ще стане, ако плувате в езерата на Титан за 5 секунди

Титан е най-величествената от многото луни на Сатурн и най-обещаващата за живот. Тя има красива гледка и течни езера на повърхността си. Единственият проблем е, че те не са пълни с вода, а с течен метан. Но какво би станало, ако се потопите за 5 секунди в едно от тях?

Разбира се, първо трябва да кацнете на Титан. Пътуването ще е дълго, така че се пригответе за най-епичното приключение в живота ви. Титан е далеч. Дори и в най-близката си точка до Земята, тази ледена луна все още е на около 1,2 милиарда км от нас.

Предстоят ви приблизително седем години пътуване само в космическия кораб. Ще ви трябват много провизии и супер усъвършенствана система за поддържане на живота.

Да видиш Сатурн отблизо би било невероятно. Определено е най-впечатляващата от всички пръстеновидни планети в Слънчевата система. Титан е уникален в много отношения. От една страна, той е по-голям от нашата Луна. Дори е по-голям от Меркурий - най-малката планета в нашето космическо съседство. Това е единствената луна, която има плътна атмосфера. Тя е и единствената, която е покрита с течни езера, реки и морета. А понякога там вали и дъжд.

Слизането на Титан ще ви отнеме около 2,5 часа. И не бихте могли да се приземите където и да било. Титан е покрит с езера, така че, ако не искате да потопите целия си космически кораб в течен метан, би било по-добре да изберете внимателно мястото за кацане.

Тази луна на Сатурн може да прилича много на Венера, но не е толкова адски гореща. Титан е едно от най-приветливите места в Слънчевата система. Гравитацията му е само 14% от земната, но по-плътната му атмосфера дава възможност да се разхождате там дори без скафандър. Но това не е препоръчително.

Скафандърът ще ви е нужен, за да ви топли. Титан е много далеч от Слънцето, така че не получава толкова топлина, колкото ние на Земята. Ще се разхождате при смразяващата температура от -180° C. Е, няма точно да се разхождате, по-скоро ще подскачате. Благодарение на по-слабата гравитация на Титан ще се чувствате много по-леки, ще можете да скачате по-високо и да се движите с по-малко усилия.

Атмосферата на Титан е предимно азотна, много подобна на земната. Но на тази луна все още не бихте могли да дишате, защото с това приликата свършва. Докато 95% от въздуха там е азот, останалите 5% са метан. Ще ви трябва кислороден резервоар, за да оцелеете дори 5 секунди на този свят.

Не само в езерата има метан. В облаците на Титан има много метан. А понякога дори вали дъжд от метан. Но този дъжд не прилича на нищо, което някога сте виждали на Земята. Той по-скоро би приличал на дъжд в забавено движение, благодарение на по-ниската гравитация и гъстата атмосфера на Титан. На Земята дъждовните капки падат със скорост от около 9 м/сек. На Титан скоростта им е само около 1,6 м/сек. Това е шест пъти по-бавно.

На Титан цари супер студена атмосфера - температури, при които зимата ви изглежда като плажна ваканция. При -180° C водата е по-твърда от бетон. Но метанът и етанът казват: "Хей, студено е, но все още можем да се охлаждаме в течна форма". И така, те се събират в тези огромни езера и морета. Така, че да се потопиш в едно от езерата на Титан е по-скоро гмуркане във фризер.

Да кажем, че сте облечени в луксозния си скафандър. Добри новини, няма да се превърнете веднага в астронавтски сладолед. Лошата новина е, че скафандърът ще плува. Ако по някаква безумна причина решиш да се гмурнеш без скафандъра си, невероятният студ ще те застигне пръв. Ще замръзнеш, без да можеш да помръднеш нито един мускул. После липсата на кислород ще свърши работа.