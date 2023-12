Шер e подала молба за настойничество над сина си Илайджа

П евицата и актриса Шер е подала молба за настойничество над сина си Илайджа Блу Олман заради предполагаемата му злоупотреба с наркотици и проблеми с психичното здраве, съобщи Би Би Си.

Според съдебни документи, с които са се запознали американски медии като "Пийпъл" и Ти Ем Зи, 47-годишният Олман е "на практика неспособен да управлява финансовите си ресурси".

Американските медии съобщават, че в документите се посочва, че е "спешно необходим настойник", за да бъде защитено имуществото на Олман.

Представител на Шер и синът й не са коментирали публично казуса.

