Ш ер е икона.

Тя е певица и актриса, носител на редица престижни статуетки от различни награди, сред които "Оскар", "Грами" и много други.

73-годишната звезда е преминала през много в личен и професионален план, но продължава да пълни залите с верните й почитатели, които десетилетия наред я подкрепят. Млади и по-възрастни, те са обединени от едно - любовта си към изпълнителката на хита Belive.

Днес ви разказваме не за кариерата на Шер, а за един от най-големите фактори в живота й.

Жената, която цял живот е опора на Шер, в трудните и силните моменти, се казва Джорджия Холт. Майката на Шерелин (цялото име на голямата поп икона).

Джорджия отглежда дъщеря си сама, нейният съпруг я напуска, когато Шер е малко момиченце. Правят опити да се съберат, но връзката им не потръгва. Самата Джорджия е дете на разведени родители и голяма част от детството си прекарва ту при майка си, ту при баща си.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ СНИМКИ НА ДЖОРДЖИЯ

Тя е родена на 9 юни 1926 г., Холт е от ирландски, английски, немски, френски и холандски произход. Тя твърди, че е посещавала 17 различни училища. Баща й е я учи да свири на китара и да пее. Холт се пробва в киното и музиката.

Джорджия определено е на "ти" със сватбите. Самата тя е била омъжена цели 6 пъти.

Първият й съпруг Джон Саркисян е баща на Шер, чието истинско име е Шерилин Саркисян.

Музикалната кариера на Холт започва, когато е 6-годишна.

Тя печели няколко състезания за таланти, както и за красота. През 50-те години има няколко малки телевизионни роли. Въпреки своите артистични заложби, Джорджия не успява да се покатери до върховете на славата.

Големият й успех, както всеки родител знае, са нейните деца. Шер има и по-малка сестра.

Един от най-култовите цитати на Шер, свързан с майка й, е история, която тя сподели през далечната 1996 г. по време на интервю.

"Майка ми един път ми каза: Знаеш ли миличка, един ден трябва да се установиш и да се омъжиш за богат мъж".

В типичния за Шер стил, тя отговаря на майка си:

"Мамо, аз съм богат мъж. Моят опит с мъжете е чудесен, защото не ги избирам заради парите им, а защото ги харесвам, не се нуждая от тях".

През 2013 г. бе излъчен документалният филм Dear Mom, Love Cher, в който Шер разказва трудния житейски път на своята майка.

Оказва се, че Джорджия била на косъм да направи аборт, преди да роди бъдещата звезда, защото била в изключително затруднено положение.

Все пак Джорджия решила да роди дъщеря си.

"Майка ми е точно като Роки. Тя никога не се предава", казва Шер за своята майка.

Джорджия е на 92 години, но скоро ще празнува рожден ден.

Въпреки това звездната майка, както и дъщеря й, изглеждат прекрасно и продължават да бъдат заедно, макар Шер да има доста зает график.

Миналата година тя участва в продължението на мюзикъла Mamma Mia с участието на Мерил Стрийп. Освен това тя издаде нов албум с големите хитове на ABBA, който достигна до челна позиция в класациите за продажби на албуми.

В допълнение, Шер е на поредното си турне, което се казва Here We Go Again Tour.

