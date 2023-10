Шер: Напускам САЩ, ако Тръмп пак стане президент

Ш ер се закле да напусне окончателно Съединените щати, ако бившият президент Доналд Тръмп, който в момента е фаворит на Републиканската партия, спечели изборите през 2024 г. Певицата заяви това в интервю за „Гардиън“.

Докато обсъждаше предстоящото издаване на първия си коледен албум, Шер засегна въпроса за бъдещето на родината си и обеща да я напусне, ако Доналд Тръмп отново дойде на власт.

American singer Cher announces she will leave the United States if Donald Trump is elected President in 2024.



"Последния път почти получих язва", каза 77-годишната певица на фона на неотдавнашните обвинения в измама срещу Тръмп. "Ако той отново се окаже пак там [като президент], кой знае? Този път ще напусна страната".

В интервюто изпълнителката на хита „Believe“ разказва и за скорошната смърт на майка си, която доживя 96 години. Шер отбеляза, че в семейството ѝ има много дълголетници, така че не смята да се притеснява за възрастта си, докато може да работи.

"Моите пралели починаха на 101 и 104 години! Никога не съм си мислила, че ще бъда на толкова години и все още ще имам работа!" - казва певицата.

"Барбра Стрейзънд веднъж ме попита: "Защо все още работиш? А аз отговорих: "Защото някой ден няма да мога да работя. Така че докато мога да работя, ще го правя!"