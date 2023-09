Шер се врече във вярност ... на дългата си коса и дънките

А мериканската певица Шер в интервю за предаването "Добро утро, Великобритания" се закле във вярност към дългата си коса и дънките.

„Не вярвам, че един ден ще навърша 80, по-бързо, отколкото бих искал. И ще продължа да нося дънки и ще продължа да нося дълга коса. Ще правя същото, както обикновено“, каза 77-годишната звезда.

Шер споделя, че като млада е обсъждала с приятелка кога е време да смени стила си, защото тогава жените не са изглеждали така на по-зряла възраст. Но това време, добави тя, още не е дошло.

Певицата отбеляза, че изглежда по-млада от възрастта си поради добрата генетика.

„Не знам дали да си по-млад те кара да се чувстваш по-млад. Не съм сигурна, следя тенденциите. Имам много млади приятели, но и стари. Не се опитвам да бъда по-млада, аз съм си просто аз“, каза тя.

