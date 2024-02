Разширяване на периодичната таблица: Какво откриха в астероида “33 Полихимния” (ВИДЕО)

Н якои астероиди са плътни. Толкова плътни, че може да съдържат тежки елементи извън периодичната таблица. Това сочат резултатите от ново изследване на плътността на масата.

Екип от физици от Университета на Аризона казва, че е бил мотивиран от възможността за съществуване на компактни ултра плътни обекти (CUDOs) с плътност на масата, по-голяма от тази на осмия, най-плътния естествено срещащ се стабилен елемент, с неговите 76 протона.

"По-специално, някои наблюдавани астероиди надхвърлят този праг на плътност на масата. Особено забележителен е астероидът “33 Полихимния", пише екипът в своето изследване, като добавя, че "тъй като плътността на масата на астероида “33 Полихимния” е много по-голяма от максималната плътност на масата на познатата атомна материя, той може да бъде класифициран като CUDO с неизвестен състав".

Екипът разглежда свойствата на потенциални елементи с атомни номера (Z), по-високи от най-високия атомен номер в настоящата периодична таблица. Въпреки че осмият е най-плътният стабилен елемент, вещества с по-високи атомни номера са получени експериментално.

Оганесонът, синтезиран за първи път през 2002 г. чрез бомбардиране на калифорний-249 с атоми на калций-48, има атомен номер 118 и е най-плътният елемент в периодичната таблица. Елементите, които се намират в горната част на таблицата, обикновено са нестабилни, радиоактивни и имат невероятно кратък период на полуразпад.

Елементите извън периодичната таблица са моделирани, като физиците са предвидили техните свойства. Екипът от Аризона е направил същото, като е използвал релативисткия модел на Томас-Ферми на атома, опитвайки се да оцени плътността на масата на елементите 110 Z и по-високи.

Разглеждайки елементите, които все още са в рамките на периодичната таблица, учените не са успели да открият елементи с достатъчно висока плътност на масата, за да обяснят наблюдаваното на астероида “33 Полихимния”.

"Въпреки това елементите в другия теоретичен остров на ядрена стабилност близо до Z 164, за които предвиждат, че ще населяват стойности на масовата плътност между 36,0 и 68,4 g/cm3 , са разумни кандидати", пише екипът. "Ако някаква значителна част от астероида е била съставена от тези тежки метали, вероятно е по-високата масова плътност да е близка до експериментално измерената стойност."

