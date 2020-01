Какво гледа, чете и слуша Барак Обама

В края на миналата година Барак Обама сподели няколко свои лични класации - кои са любимите му песни, филми и книги за изминалата 2019 г. Това се превърна в негова годишна традиция - да споделя най-важните културни моменти за последните 12 месеца.

Американският президент публикува в Туитър два списъка с по 19 книги, които са му направили голямо впечатление през 2019 г.

В тях има както художествени произведения, така и нехудожествена литература. Заглавията обхващат различни теми, свързани с капитализма, икономиката, както и феминизма.

As we wind down 2019, I wanted to share with you my annual list of favorites that made the last year a little brighter. We’ll start with books today — movies and music coming soon. I hope you enjoy these as much as I did. pic.twitter.com/l5qTGkAPok — Barack Obama (@BarackObama) December 28, 2019

Ето някои от книгите:

"Жълтата къща" - Сара Брум

"Furious Hours: Murder, Fraud and the Last Trial of Harper Lee" - Кейси Кеп

"How To Do Nothing: Resisting the Attention Economy" - Jenny Odell

Бившият президент започна да публикува списъци с препоръки за книги през 2015 г., докато той все още беше на поста си. Доналд Тръмп заяви, че няма време да чете.

Барак Обама споделя не само кои са книгите, които са направили годината му малко по-добра, но и музиката, която го е съпътствала, както и филмите, които са му станали любими.

Next up are my favorite movies and TV shows of 2019. Of course, there’s also American Factory, a film from our own production company, Higher Ground, that was recently shortlisted for an Oscar. Here’s the full list: pic.twitter.com/PEcgwotcxm — Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2019

Ето ги и тях:

"American Factory"

A better future is something worth fighting for. #AmericanFactory is now streaming on @Netflix. pic.twitter.com/xNPfxLigaT — American Factory Film (@afactoryfilm) 3 септември 2019 г.

"Amazing Grace" - филм за Арета Франклин:

"The Irishman"

Scorsese. De Niro. Pacino. Pesci.

The Irishman, a story of a lifetime.

Watch now on @netflix. pic.twitter.com/GvbhtNaari — The Irishman (@TheIrishmanFilm) 27 ноември 2019 г.

"Little Women"

А ето и някои от любимите песни на Обама - от хип хоп до кънтри, които по думите на президента, могат да бъдат ваша компания по време на дълго шофиране или на някоя тренировка:

From hip-hop to country to The Boss, here are my songs of the year. If you’re looking for something to keep you company on a long drive or help you turn up a workout, I hope there’s a track or two in here that does the trick. pic.twitter.com/mQ2VssyDwt — Barack Obama (@BarackObama) December 30, 2019

"Show Me Love" - Alicia Keys feat. Miguel

"Old Town Road (Remix)*" – Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

"Hello Sunshine" – Bruce Springsteen



