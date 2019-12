Барак Обама: Жените са по-добри лидери от мъжете

А ко жените управляваха страните по света, жизненият стандарт щеше да се повиши, заяви бившият американски президент Барак Обама, цитиран от Би Би Си.

Обама беше в Сингапур, където сподели, че жените „не са перфектни“, но са „безспорно по-добри лидери“ от мъжете.

По негови думи повечето проблеми в света идват от възтастни хора, предимно мъже, които не се отказват от властовите си позиции. Обама говори и за политическата поляризация, както и за използването на социалните мрежи за разпространение на лъжи.

It was remarkable to be back in the Asia-Pacific region with my sister this week, joined by hundreds of talented and optimistic @ObamaFoundation leaders. They’re making their mark on this region—and the whole world—and that's good for all of us. pic.twitter.com/LsBwoZCliF — Barack Obama (@BarackObama) December 13, 2019

Бившият американски президент разказва, че по време на своя мандат често си е мислил как би изглеждал света, ако го управляваха жени.

"Дами, просто искам да знаете. Вие не сте перфектни, но мога да заявя, че безспорно сте по-добри от нас (мъжете)", каза той.

"Абсолютно съм убеден, че, ако всяка нация по света бъде управлявана за две години от жена, то ще станем свидетели на значителен напредък във всичко... жизненият стандарт и останалите разултати", допълни Обама.

In Vietnam I had the chance to sit down with some of our @ObamaFoundation leaders and alumni from across the Asia Pacific. From combating climate change in Vietnam to evaluating social impact in Indonesia, they're doing extraordinary work and expanding their impact together. pic.twitter.com/3h2BiVzT2D — Barack Obama (@BarackObama) December 10, 2019

Попитан дали някога ще обмисли възможността да се върне в политиката, Обама отговори, че лидерите трябва да се оттеглят, когато му дойде времето:

"Ако погледнете към света и видите проблемите му, ще забележите, че обикновено виновни са възрастните хора, възрастните мъже, които не желаят да се отместят от пътя. Важно е политическите лидери да си спомнят, че са там, за да вършат работа, но не са там за цял живот, нито за да поддържат чувството си за значимост и сила".

This week I sat down with @LanaCondor and some #ObamaLeaders to learn more about their work to empower girls in communities across Asia. They're helping to remove barriers that prevent girls from pursuing their dreams, and I can’t wait to see the good that comes from their work. pic.twitter.com/KEBxTA29XP — Michelle Obama (@MichelleObama) December 14, 2019

След напускането на Белия дом Барак Обама и бившата първа дама - Мишел Обама създадоха фондация, която да бъде в помощ на младите лидери по целия свят.

Двамата бяха в Куала Лумпур миналата седмица за събитие на фондацията.

