В ъпреки края на своя втори мандат като президент на САЩ Барак Обама не спира да е фокус на медийното и обществено внимание.

Бившият американски президент и неговата съпруга Мишел се превърнаха в една от най-обичаните светски двойки.

С чувството си за хумор, чар и съпричастност към проблемите на хората, Барак и Мишел Обама спечелиха сърцата на много американци и не само.

С какво този път семейство Обама привлякоха вниманието към себе си?

Със своя летен плейлист – списък с песните, които най-много слушат през лятото на 2019г.

Ето какво написа бившият американски президент в социалната мрежа Туитър:

„Тъй като лятото малко по малко си отива, ето един нагледен пример за това какво слушахме с Мишел през изминалите месеци – някои нови, други стари, някои бавни, други бързи песни. Надявам се да ви харесат”.

В списъка на семейство Обама присъстват някои от най-големите хитове на това лято като Señorita на Шон Мендес и Камила Кабейо, Old Town Road (Remix) на рапъра Lil Nas X и Били Рей Сайръс, Con Altura на Джей Балвин, Росалия и Ел Гинчо, така и вечни класики като Don't You Worry 'bout a Thing на Стиви Уондър, I’ve got you under my skin на Франк Синатра и Happy на „Ролинг Стоунс”.

With summer winding down, here’s a sampling of what Michelle and I have been listening to — some new, some old, some fast, some slow. Hope you enjoy. pic.twitter.com/BS5ri1lvxz