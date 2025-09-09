Любопитно

„Те вече стават големи!": Принцеса Кейт разкри как е прекарала лятото с Джордж, Шарлот и Луи

43-годишната Кейт разказа за семейните си преживявания пред членовете на Женския институт в Сънингдейл

9 септември 2025, 12:41
„Те вече стават големи!": Принцеса Кейт разкри как е прекарала лятото с Джордж, Шарлот и Луи
Източник: Getty Images

П ринцесата на Уелс сподели за здравословните и творчески занимания, на които се е наслаждавала с трите си деца по време на лятната ваканция. 43-годишната Кейт разказа за семейните си преживявания пред членовете на Женския институт в Сънингдейл, Аскот, в деня, когато заедно с принц Уилям отбелязаха третата годишнина от смъртта на покойната кралица Елизабет II, пише HELLO!

Разговорите скоро се насочиха към децата им – 12-годишния принц Джордж, 10-годишната принцеса Шарлот и 7-годишния принц Луи. Уилям сподели с усмивка, че най-малкият му син „има характер“ и „обича да подиграва сестра си Шарлот“.

Кейт говори още за своето пчеларство, за важността на „творчеството и занаятите“ и за ценността на „общността“.

Принцесата, която е завършила история на изкуството в университета „Сейнт Андрюс“, е известна със своите артистични умения и любов към творческите занимания по време на публичните си прояви. През февруари тя сподели и впечатляващи портрети, нарисувани от Джордж, Шарлот и Луи като част от инициативата си за ранно детско развитие. В социалните мрежи тогава Кейт написа: „Рисуването на портрети с деца може да осигури момент на връзка, докато прекарвате време в гледане и фокусиране един върху друг, както и в креативност и – най-важното – в забавление заедно!“

По време на посещение в детския хоспис „Тай Хафан“ в Съли, близо до Кардиф, през януари, принцесата също бе включена в игра, когато едно от децата я боядиса по ръката в червено, докато тя подписваше принт.

Кейт и Уилям посетиха членовете на Женския институт в Сънингдейл
11 снимки
Кейт
Кейт
Кейт
Кейт
  • Завръщане към публичните ангажименти

Кейт привлече внимание с новите си руси кичури при първата си поява след лятната ваканция миналата седмица. Заедно с Уилям тя се включи в дейности с ученици в Природонаучния музей в Лондон. Макар проливният дъжд да попречи на планираното къпане в езеро, кралската двойка помогна на децата да се скрият от пороя и ги придружи вътре за занимания на закрито.

Докато поздравяваха събралите се пред музея, Кейт бе чута да казва за децата си: „Те вече стават големи! Джордж вече е в моите обувки“ – визирайки, че 12-годишният ѝ син вече носи същия номер обувки като нея.

В събота принцът и принцесата на Уелс присъстваха на различни мачове от Световната купа по ръгби за жени. Уилям изгледа срещите на Уелс и Фиджи на стадион „Санди Парк“ в Ексетър, докато Кейт бе сред публиката на двубоя между Англия и Австралия на стадион „Брайтън и Хоув Албиън“.

  • Предстоящи инициативи на принца

Във вторник Уилям ще посети Spiral Skills – организация, получила подкрепа от неговата инициатива за бездомни „Homewards“. Тя ще се премести в нов център за млади хора в The Oasis Village, Tulse Hill.

В сряда принцът ще присъства и на откриването на нов център за психично здраве на стадион „Принсипалити“ в Кардиф. Той ще бъде управляван от фондация „Джак Луис“ – благотворителна организация със седалище в Аманфорд, създадена в памет на Джак и подкрепена от Кралската фондация.

Принцеса Кейт Принц Уилям Кралско семейство Кралски деца Лятна ваканция Творчески занимания
Със своите 871 к.с., Polestar 5 е най-бързият и мощен модел на компанията досега

Със своите 871 к.с., Polestar 5 е най-бързият и мощен модел на компанията досега

