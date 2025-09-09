„Те вече стават големи!": Принцеса Кейт разкри как е прекарала лятото с Джордж, Шарлот и Луи

П ринцесата на Уелс сподели за здравословните и творчески занимания, на които се е наслаждавала с трите си деца по време на лятната ваканция. 43-годишната Кейт разказа за семейните си преживявания пред членовете на Женския институт в Сънингдейл, Аскот, в деня, когато заедно с принц Уилям отбелязаха третата годишнина от смъртта на покойната кралица Елизабет II, пише HELLO!

Princess Kate and Prince William were all smiles while visiting the Sunningdale branch of the WI on the third anniversary of Queen Elizabeth's death. The late Queen had been a member for 80 years and served as president of the Sandringham branch



📷: @emilynashhello pic.twitter.com/E1hadF7eW2 — HELLO! Canada (@HelloCanada) September 8, 2025

Разговорите скоро се насочиха към децата им – 12-годишния принц Джордж, 10-годишната принцеса Шарлот и 7-годишния принц Луи. Уилям сподели с усмивка, че най-малкият му син „има характер“ и „обича да подиграва сестра си Шарлот“.

Кейт говори още за своето пчеларство, за важността на „творчеството и занаятите“ и за ценността на „общността“.

Принцесата, която е завършила история на изкуството в университета „Сейнт Андрюс“, е известна със своите артистични умения и любов към творческите занимания по време на публичните си прояви. През февруари тя сподели и впечатляващи портрети, нарисувани от Джордж, Шарлот и Луи като част от инициативата си за ранно детско развитие. В социалните мрежи тогава Кейт написа: „Рисуването на портрети с деца може да осигури момент на връзка, докато прекарвате време в гледане и фокусиране един върху друг, както и в креативност и – най-важното – в забавление заедно!“

По време на посещение в детския хоспис „Тай Хафан“ в Съли, близо до Кардиф, през януари, принцесата също бе включена в игра, когато едно от децата я боядиса по ръката в червено, докато тя подписваше принт.

Завръщане към публичните ангажименти

Кейт привлече внимание с новите си руси кичури при първата си поява след лятната ваканция миналата седмица. Заедно с Уилям тя се включи в дейности с ученици в Природонаучния музей в Лондон. Макар проливният дъжд да попречи на планираното къпане в езеро, кралската двойка помогна на децата да се скрият от пороя и ги придружи вътре за занимания на закрито.

Докато поздравяваха събралите се пред музея, Кейт бе чута да казва за децата си: „Те вече стават големи! Джордж вече е в моите обувки“ – визирайки, че 12-годишният ѝ син вече носи същия номер обувки като нея.

В събота принцът и принцесата на Уелс присъстваха на различни мачове от Световната купа по ръгби за жени. Уилям изгледа срещите на Уелс и Фиджи на стадион „Санди Парк“ в Ексетър, докато Кейт бе сред публиката на двубоя между Англия и Австралия на стадион „Брайтън и Хоув Албиън“.

Предстоящи инициативи на принца

Във вторник Уилям ще посети Spiral Skills – организация, получила подкрепа от неговата инициатива за бездомни „Homewards“. Тя ще се премести в нов център за млади хора в The Oasis Village, Tulse Hill.

В сряда принцът ще присъства и на откриването на нов център за психично здраве на стадион „Принсипалити“ в Кардиф. Той ще бъде управляван от фондация „Джак Луис“ – благотворителна организация със седалище в Аманфорд, създадена в памет на Джак и подкрепена от Кралската фондация.