Каква е тайната на дългия живот? Мидите може и да знаят отговора

В ъзможно ли е мидите да крият тайната за дългия живот? Един екип от изследователи от Болоня искрено вярват в това, но вероятно не по начина, по който си мислите.

Хората живеят по-дълго от всякога, като средната продължителност на живота в световен мащаб се е увеличила с не по-малко от две десетилетия само през последните 60 години. Но въпреки това живеем много по-малко в сравнение с някои други видове - има гигантски костенурки, чиято продължителност на живота е най-малко 191 години; гренландските китове живеят над 200 години; гренландските акули могат да достигнат 400 годишна възраст.

Защо обаче, ако някой се интересува от дълголетие, би насочил вниманието си към скромните миди и техните братовчеди, а не към тези дълголетните гиганти, които разгледахме? Е, оказва се, че с тези мекотели се случва нещо по-интересно - вместо да имат еднаква продължителност на живота, те могат да живеят между една и над 500 години, в зависимост от вида им.

