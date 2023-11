Забавете стареенето с шест години: Следвайте тези 8 прости правила

В ъзрастните, които следват тези осем прости правила, може да остаряват по-бавно, показват изследвания.

Изследователите смятат, че следването на правилата на Американската кардиологична асоциация може да намали до шест години биологичната ви възраст.

Мерките, включени в контролния списък, включват здравословно хранене, редовни упражнения, непушене и достатъчно сън.

Четирите други контролни точки са свързани с поддържане на стройна фигура, поддържане на нисък холестерол и здравословно кръвно налягане и нива на захар.

Following “Life’s Essential 8” checklist may slow biological aging by 6 years #AHA23 https://t.co/jfP0ywsRAn pic.twitter.com/cjl2x0664b