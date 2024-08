Защо маймунската шарка и COVID-19 са много различни вирусни инфекции

С лед неотдавнашното обявяване от Световната здравна организация (СЗО), че епидемията от маймунската шарка clade I, възникнала в Демократична република Конго, е станала извънредна ситуация за общественото здраве с международна значимост, е лесно да изпитаме страховито чувство на дежа-ву.

Преди малко повече от четири години същата агенция описваше COVID-19 като „най-тежката“ извънредна ситуация в здравеопазването досега.

Но е важно да помните, че става дума за две много различни заболявания - маймунската шарка не е друг COVID-19. Има някои много важни причини, поради които СЗО призова за нова спешна реакция, но не сме свидетели на повторение на първите месеци на 2020 г. И ето защо.

Mаймунската шарка и SARS-CoV-2 са различни видове вируси

Това може да звучи очевидно, но е добре да започнем от него. Maймунската шарка и SARS-CoV-2, причинителят на COVID-19, принадлежат към две много различни семейства вируси.

SARS-CoV-2 е коронавирус. Това е голямо семейство вируси, които в повечето случаи причиняват само леки простудни заболявания при хората, но SARS-CoV-2 се присъединява към две други, които могат да причинят много по-сериозни заболявания: SARS-CoV, оригиналният вирус на SARS, и MERS-CoV, който причинява респираторен синдром в Близкия изток (MERS).

SARS-CoV-2 е обвит вирус с едноверижен РНК геном. Той кодира само малък брой белтъци, и то само четири, които са необходими за поддържане на структурата на вируса. Един от тях е протеинът spike, който през последните няколко години стана печално известен като средство, чрез което вирусът получава достъп до нашите клетки. Протеинът „spike“ е и основната цел на мРНК ваксините, които промениха хода на пандемията COVID.

Mаймунската шарка, от друга страна, е поксвирус. Тяхната вътрешна структура е доста по-различна от тази на коронавирусите: геномите им са от двойноверижна ДНК, а не от РНК, и са много по-сложни. Те също имат външна обвивка, но в нея има голям брой протеини, които могат да им позволят да навлязат в множество клетъчни типове.

COVID-19 изненада света, но човечеството има много повече опит в работата с поксивируси. Дребната шарка остава единственото човешко заболяване, което е напълно изкоренено благодарение на ваксините, но преди това тя е убивала милиони хора всяка година. За щастие, нито един щам на едрата шарка, който сме виждали досега, не се отличава с подобна смъртност.

Mаймунската шарка и SARS-CoV-2 се разпространяват по различен начин.

С вируса SARS-CoV-2 се занимаваме от сравнително кратко време и разбирането ни за начина му на разпространение се развива, докато се опитваме да разберем как най-добре да реагираме на заплахата.

В началото на пандемията мнозина предполагаха, че замърсените повърхности са ключова точка на предаване на инфекцията, което доведе до голям акцент върху миенето на ръцете, почистването и дезинфекцията (помните ли как избърсвахте всички хранителни стоки?). Заповеди като „правилото за 2 метра“ за социално дистанциране имаха за цел да ограничат предаването на инфекцията чрез близък контакт със заразени хора чрез дихателни капки.

Критиците по онова време смятаха, че това измества фокуса от ролята на предаването по въздушно-капков път - дебат, който се усложняваше от разнопосочните послания относно това какво всъщност означава „предаване по въздушно-капков път“.

През по-голямата част от 2020 г. СЗО твърдо поддържаше тезата, че COVID не се предава по въздушно-капков път.

Сега, след почти пет години, разбираме много повече за това как се разпространява COVID и знаем, че той може да се задържи във въздуха и да се предава на по-големи разстояния, отколкото мнозина първоначално смятаха. Вентилацията и филтрирането на въздуха вече се считат за важни елементи от стратегията за намаляване на въздействието на COVID-19.

При маймунската шарка ситуацията е доста по-проста. Заболяването се разпространява чрез близък контакт със заразен човек, което включва и сексуален контакт, а понякога и чрез заразени предмети и повърхности. Някой може да се счита за заразен, докато всички негови рани не заздравеят напълно, но вирусът може да се запази върху повърхностите за известно време, ако те не са дезинфекцирани.

Добрата новина е, че като обвити вируси, както маймунската шарка, така и SARS-CoV-2 би трябвало да са чувствителни към повечето дезинфектанти за ръце, ако няма сапун и вода.

Mаймунската шарка и COVID-19 са много различни заболявания с различни рискови профили и е важно здравните органи да реагират адекватно на всяко от тях.

Всеки ден учените научават повече за това какво прави вирусът SARS-CoV-2, след като попадне в организма. Това, което знаем, е, че могат да бъдат засегнати множество органни системи, което помага да се обясни голямото разнообразие от симптоми, които хората изпитват. Разбира се, не всеки, който е изложен на вируса, получава каквито и да било симптоми, а изследванията върху хора са помогнали да се изясни как имунната система на някои хора се справя по-добре с вируса. Съществува и въпросът за продължителния COVID, при който някои хора развиват продължителни здравословни проблеми дори след сравнително лека първоначална инфекция.

Има толкова много въпроси, на които все още предстои да се отговори, и ще ставаме свидетели на все повече нови резултати от изследвания през следващите години.

Mаймунската шарка съществува от по-дълго време и по този начин имаме по-добро разбиране за начина, по който функционира. Вирусът може да попадне в организма през устата, носа или през пробиви в кожата. Тази точка на проникване е известна като място на инокулация и вирусът започва да се възпроизвежда тук, преди да се разпространи в лимфните възли. Чрез лимфната система той получава достъп до други органи по време на инкубационен период, който в някои случаи може да продължи до 21 дни.

Първоначалните симптоми обикновено включват повишена температура, главоболие и болки в мускулите - доста неспецифични и трудно определими като морбили. Това продължава няколко дни, преди да се появи характерният обрив под формата на лезии, които могат да засегнат всяка област на кожата, както и вътрешността на устата и гърлото. Мехурите могат да бъдат сърбящи или болезнени и да продължат до четири седмици.

