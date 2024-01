COVID-19, маймунска шарка и треска денга: Заплахите за здравето през 2024 г.

С ветовната здравна организация (СЗО) предупреди, че броят на хората от високорисковите групи, които си слагат ваксина срещу COVID-19 в световен мащаб, е "ужасяващ", като отправи остро послание за глобалните заплахи за здравето през 2024 г.

От появата на новия щам на COVID-19 JN.1, през опасенията за маймунска едра шарка в Централна Африка, до разпространението на болести, пренасяни от комари в нови страни благодарение на изменението на климата - изглежда, че здравеопазването отново ще попадне в заглавията на вестниците през 2024 г..

Sky News разговаря с д-р Мария Ван Керхоув, експерт по инфекциозни болести, която ръководи отдела на СЗО за готовност и превенция на епидемии и пандемии.

"Не разбирам защо това е изненада. Със сигурност все още не сме наблюдавали сезонност при COVID. Но при всички останали респираторни заболявания наблюдаваме увеличение през есенните и зимните месеци в регионите с умерен климат. Така че това не бива да се разглежда като изненада", казва тя за нарастващите случаи на COVID-19.

Ето защо кампаниите за ваксиниране започват рано за болести като грип и COVID-19, като са насочени към най-уязвимите, казва тя.

"Но ваксинационното покритие във всички страни на рисковите групи е ужасно... За мен това е най-голямото разочарование... COVID-19 всъщност има решения, грипът има решения, които могат да предотвратят тежки заболявания и смърт. Защо не ги използваме?", добавя тя.

Mpox, dengue fever and covid among health threats for 2024, experts say https://t.co/DgyvjbnjH7 pic.twitter.com/COgGqmaVAV — The Mirror (@DailyMirror) December 27, 2023

Изменението на климата и разпространението на треската денга

Не само COVID-19 може да се окаже в центъра на вниманието през 2024 г.

Докато световните лидери се събираха в Дубай, за да обсъдят борбата с изменението на климата по-рано този месец, глобалното затопляне вече оказваше влияние върху разпространението на инфекциозните болести, казва д-р Ван Керхов.

Добър пример за това е треската денга - вирус, който се предава на хората от комари.

"Тя наистина илюстрира предизвикателствата, тъй като комарите отиват все по на север и все по на юг. Държави като Италия наблюдават предаване на денга в рамките на своите граници, което никога не са изпитвали преди", казва тя.

Смята се, че до 2040 г. комарите, пренасящи треска денга, могат да се разпространят в Англия.

Тя казва, че изменението на климата оказва влияние и сега.

"Това не е теоретичен риск в бъдещето. Това се случва сега и трябва да се реагира на него сега", категорична е д-р Ван Керхов.

Climate change could see Asian tiger mosquitos carrying dengue fever and other tropical diseases widely established in the UK by the middle of the century 🦟 https://t.co/nhbpSREMkz pic.twitter.com/sjfLGMBn87 — InYourArea.co.uk (@InYourArea_UK) December 29, 2023

Огнище на маймунска едра шарка

Д-р Ван Керхоув посочва и огнище на вируса на маймунската едра шарка в Демократична република Конго, Централна Африка.

"Имаме огромно огнище, което сега е в сексуалните мрежи. Когато този вирус попадне в сексуални мрежи, той може да се предава доста ефективно между хората", казва тя.

Маймунската едра шарка е заболяване, което се причинява от инфекция с вируса mpox. Съществуват два вида на вируса mpox: Clade I и Clade II.При Clade I смъртността е по-висока, като процентът на смъртност е около 10%. Clade II обикновено протича по-леко и именно този тип е циркулирал в Европа, казва д-р Ван Керхове.

"Затова се притесняваме от разпространението на Clade I в други страни, а в момента се обръща много малко внимание на mpox", обяснява тя.

Според нея не е необходимо този вид болести да присъстват в новините всеки ден, стига самите правителства да не губят вниманието си към инфекциозните заплахи.

How to identify and diagnose patients with monkeypox with practical advice on case management and infection control in primary care by Dr. Toni Hazell. https://t.co/l9w4hgi2ro pic.twitter.com/ovKhTJ9lJF — Guidelines in Practice from Medscape (@GinP_Medscape) December 28, 2023

Инфекциозни заболявания във военни зони

Светът навлезе в 2024 г. с два военни конфликта - между Украйна и Русия и между Израел и "Хамас", които доминират в светлината на прожекторите, както и с множество други недостатъчно отразявани войни по света.

За медицинските специалисти отчаяните условия във военните зони и разрушаването на домовете на хората повишават риска от разпространение на инфекциозни болести.

"Това прави работата много по-трудна. В допълнение към инфекциозните заплахи, пред които са изправени, хората са гладни, недохранени, нямат достъп до чиста вода и системи за отпадъци и им е студено. Хората, които са уплашени и застрашени, ще страдат повече, когато наоколо има инфекциозни болести", казва д-р Ван Керхоув.

Epidemic of diseases spreading in Gaza could harm injured IDF soldiers, experts say: Infectious diseases expert says war injuries are very complex, and when it comes to a non-sterile environment like a battlefield, these diseases can be… https://t.co/khxK5lqZ7s Ynet-Culture pic.twitter.com/pXe2pq0J2E — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) December 28, 2023

Подготвени ли сме за нова пандемия?

Пандемията сякаш дойде от нищото. Правителствата бяха оставени да се олюляват, когато случаите се увеличиха - хората им бяха затворени или не можеха да посещават страдащи близки.

Четири години по-късно светът по-добре ли е подготвен? И да, и не, казва д-р Ван Керхоув.

От една страна, тя казва, че гледа на капацитета по света за неща като наблюдение, тестване и секвениране на нови заплахи, както и на напредъка в области като превенция на инфекциите и усилията на здравните работници в общността.

"Работата в тези области ни поставя в много по-добра позиция за следващия случай", казва тя.

Но има неща, които карат д-р Ван Керхоув да не е толкова сигурна в това доколко сме подготвени да се справим с нова пандемия.

"Гледам на намаляващото доверие в света. Гледам атаките срещу науката и учените, политизирането на всеки аспект на COVID", обяснява тя.

Тя също така твърди, че държавите може да са по-малко склонни да съобщават за нов патоген поради финансови и политически стимули.

"Така че, от моята по-малко оптимистична страна, аз наистина съм загрижена, че в някои аспекти сме в по-лошо положение, отколкото бяхме дори преди четири години", добавя тя.