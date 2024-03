Каква е истината за Троянския кон? Мит или реалност?

О ще от 1873 г., когато германският бизнесмен и археолог Хайнрих Шлиман, следвайки свидетелствата на Омировата "Илиада", открива останките на грандиозен метрополис – в местността Хисарлъка в днешна Турция - съществуването на град Троя е общоприето като факт.

Що се отнася до Троянската война, има някои доказателства, че стените в руините са били повредени по времето, когато войната би трябвало да се е състояла (ок. 1275-1260 г. пр. Хр.). Но дали тези разрушения са били резултат от военни действия, природно бедствие или нещо съвсем различно, остава неясно, History Today.

