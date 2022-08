Oт какво зависи усвояването на изпитите лекарства

П озата на тялото по време на прием на хапчета влияе върху усвояването им. Това са установили американски учени, пише сп. The Physics of Fluids.

Таблетката е най-удобната форма на лекарство от гледна точка на производството, но времето за разтварянето и усвояването ѝ от организма е доста трудно да се предвиди. На този е въпрос е посветено настоящото проучване на изследователи от университета "Джонс Хопкинс" в Балтимор, Мериленд.

